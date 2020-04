O livro que vai alegrar a quarentena das crianças

A quarentena pode ser a desculpa ideal para incentivar o gosto dos mais novos pela leitura. Para começar, nada melhor do que A Cidade de Todos os Dias, um livro infantil, digital e gratuito, que a agência de design Gato de Bigode acaba de lançar. Ajudar os miúdos a compreender o momento que vivemos é o objectivo desta obra, que procura ainda “trazer algum amparo, ao mesmo tempo que oferece uma lição de esperança sobre estes dias incertos”, adianta a agência.

A história, com várias imagens ilustrativas que os pequenos leitores podem colorir em casa, tem lugar numa cidade simpática e comum, onde os dias mudam por completo quando dois melhores amigos se vêem obrigados a ficar em casa. Carlota, Gabriel e o Temível Vilão protagonizam este livro escrito por Sara Santos e ilustrado por Ricardo Camões, no qual “o final é feliz, tal como esperamos que seja”. Já pode fazer o download do livro.

