“O Melhor Croissant da Minha Rua” já chegou ao Porto

A primeira loja no Norte da marca O Melhor Croissant da Minha Rua já está de portas abertas, com recheios doces e salgados e uma mistura de massa folhada e brioche.

O Melhor Croissant da Minha Rua nasceu em 2014 e rapidamente se tornou um caso de sucesso. A primeira loja abriu em 2016, em Sesimbra, e hoje conta com mais de dez lojas nos distritos de Lisboa e Setúbal. Este mês chegou ao Porto, a primeira loja no Norte do país, na Estrada da Circunvalação, perto do Hospital de São João. Em breve, a marca deverá expandir-se para Espanha.

Aqui, o croissant não é folhado nem brioche – é um misto dos dois, com várias combinações e recheios. Além do croissant simples (1,30€) pode provar recheios como doce de ovo (1,90€), Nutella (1,90€), doce de morango (1,80€), chocolate negro (2,50€), Kinder Bueno (2,60€), maçã e canela (3€) e requeijão, doce de abóbora e nozes (3€).

© DR Croissant de doce de ovo (1,90€)

Há ainda edições limitadas como a de coco e baunilha, disponível só em Agosto, e o croissant de doce de leite, que pode experimentar até ao final do Verão. Quem preferir recheios salgados, também tem muito para escolher: queijo e fiambre (1,90€), queijo fresco, tomate e óregãos (3,30€), atum com salsa (3,50€), frango com salsa (3,50€), presunto e queijo seco (3,80€), salmão, queijo e cebolinho (3,80€).

© DR Croissant de presunto e queijo (3,80€)

Morada: Estrada da Circunvalação, 7938 A (junto ao Hospital de São João). Telefone: 223 248 303. Horário: Seg-Sáb 08.30-20.00 (encerra ao domingo). Links: site oficial, Facebook, Instagram.

