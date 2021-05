“O Melhor Croissant do Mundo” já chegou ao Porto

“O Melhor Croissant do Mundo” é uma nova marca que nasceu na Maia, com seis variedades: simples, vegan, creme de ovo, Nutella, Kinder Bueno e doce de abóbora.

O tempo de confinamento não vai deixar saudades, mas trouxe algumas coisas boas e grandes gulodices. Uma delas foi O Melhor Croissant do Mundo, uma nova marca com grandes ambições, que nasceu de uma "paixão pelo croissant brioche à moda do Porto".

"Com algum tempo livre durante a quarentena, fomos fazendo algumas experiências para tentar desenvolver um bom croissant", conta Daniel Morgado. Em Julho de 2020, arrendaram um café na Maia onde iniciaram a produção de croissants e a comercialização de outros produtos. Em Janeiro deste ano, com o novo confinamento, foram obrigados a fechar o café e começaram a vender online.

© DR / O Melhor Croissant do Mundo

O que é que faz com que este seja "o melhor do mundo"? É um croissant com "uma textura extremamente fofa e um perfil amanteigado", explica Daniel, o que resulta numa "massa húmida e sempre tenra". Desde o primeiro dia, o feedback que tiveram foi muito positivo – "logo na primeira semana, atingimos mais de 400 encomendas". Contam agora com seis variedades de croissants: simples (1€), vegan, sem ovos nem manteiga (1,10€), com recheio de Nutella (1,20€), com creme de ovo (1,20€), com Kinder Bueno (1,20€) ou com doce de abóbora (1,20€).

Para já, os croissants estão disponíveis no Porto, no Café Boa Ideia (Rua Damião de Góis, 240) e no Café Cubo (Via do Castelo do Queijo), e em Vila Nova de Gaia, na Bita Of Cake (Rua Manuel Salgueiral) e JumaCaffé (Rua Prof. Joaquim Simões da Hora, 27). Em breve, vão chegar a Santo Tirso e a Braga, mas nos planos está também a abertura de uma loja na fábrica, na Maia, para vender directamente em regime de take-away.

© DR / O Melhor Croissant do Mundo

A marca está a crescer e já tem a internacionalização no horizonte. "Neste momento, como recebemos imensos contactos de interessados em revender, a nossa estratégia passa por realizar parceiros estratégicos para vender o nosso produto e serem representantes da nossa marca. Para além dos clientes internos, estamos a reestruturar a nossa produção para termos a capacidade de fornecer alguns interessados em todo o território nacional e em países como Espanha, Inglaterra e Dinamarca", diz Daniel Morgado.

Pode acompanhar as novidades da marca no site oficial, no Instagram ou no Facebook.

