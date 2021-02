O melhor vinho fortificado do mundo é português

Nasceu nas vinhas do Douro e estagiou nas caves de Gaia. O Porto Vintage 2017 da Niepoort foi eleito o melhor vinho fortificado no concurso Best Wine of the World.

No ano de 2017, o calor foi intenso e os níveis de precipitação historicamente baixos. Apesar do tempo seco, a floração e a rebentação desenvolveram-se em condições favoráveis. A decisão de começar a vindimar cedo, em Agosto, no momento perfeito de maturação, permitiu que as uvas fossem recebidas em condições ideais, com uma acidez natural.

O Vintage 2017 da Niepoort foi criado a partir de vinhas velhas, com idades entre 60 e 100 anos, respeitando tradições ancestrais, na região do Cima Corgo, no Douro. A vindima na adega de Vale de Mendiz começou a 24 de Agosto e terminou a 26 de Setembro. As uvas foram pisadas a pé, em lagares de granito com 100% de engaço. Os vinhos envelheceram no Douro, em tonéis, durante o Inverno. Foram posteriormente transferidos, em Março de 2018, para as caves da Niepoort, em Gaia.

Porto Vintage 2017 da Niepoort

O resultado foi um vinho de "rebordo roxo escuro e uma grande profundidade de cor", com um aroma "dominado por frutos pretos jovens", descreve a produtora vitivinícola, sediada em Gaia. Quando apresentou este rótulo ao mercado, em 2019, Dirk Niepoort qualificou-o como "o vinho do Porto mais perfeito" que já provara. O influente crítico de vinhos Robert Parker acabaria por confirmar as suas expectativas, ao atribuir-lhe 100 pontos. Agora, chega mais uma confirmação.

O Porto Niepoort Vintage 2017 foi distinguido naquele que é considerado o maior concurso internacional de vinhos, o Best Wine of The World 2021, que elegeu este rótulo como o melhor vinho fortificado do mundo. Ao longo de três meses, 190.000 enófilos e profissionais do sector votaram em 20.675 vinhos de 115 países. Ao todo, foram mais de três milhões os votos recebidos. Se quiser experimentar, pode comprar uma garrafa de 75 cl online por 199,90€.

Após esta distinção, o Vintage 2017 ganha um lugar ao lado de outros grandes vintages da Niepoort, como os de 1927, 1942, 1945, 1955 ou 1970.

