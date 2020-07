O Município da Maia tem uma nova imagem, mais simples e moderna

Com a crescente inovação do Município da Maia, a sua linguagem gráfica não podia ficar para trás. Esta terça-feira, foi apresentada a nova imagem institucional do município, com uma imagem mais simples e moderna, que esperam ser mais facilmente reconhecida pelos residentes e promova a pertença ao território e à comunidade.

A Maia “clama por uma linguagem contemporânea e simples, mas fundamentalmente mais representativa do que somos como comunidade humana. Uma comunidade exigente, laboriosa, empreendedora e que ambiciona o desenvolvimento integralmente sustentável, num futuro de confiança”, diz António Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia.

A nova imagem foi criada pelo atelier António Queirós Design e vai ser estendida a todos os órgãos políticos - Câmara Municipal e Assembleia Municipal, assim como as empresas e serviços municipais como os SMAS e a Fundação Conservatório de Música da Maia.

Assente nos pilares Horizonte, Modernidade e Simplicidade, esta linha gráfica tem ainda como objectivo fomentar o sentimento de pertença entre os maiatos e o seu município. Para o presidente da Câmara, se essa missão for cumprida, então a nova imagem "cumpre bem a sua função e atingiu plenamente os objetivos para os quais foi solicitada e concebida”.

