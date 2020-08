O novo campo de basquetebol de Braga é uma obra de arte

O antigo campo polidesportivo de São José (Enguardas), em Braga, foi alvo de uma intervenção de arte urbana realizada pelo artista Contra. Vai ser inaugurado no dia 10 de Setembro, altura em que estará aberto ao público e será de utilização gratuita.

Vai ser o "maior campo de basquetebol de rua da Europa", segundo a Hoopers, que promoveu a iniciativa com o Município de Braga. O artista Contra agarrou nesta tela com cerca de 1000 metros quadrados e transformou-a numa obra de arte. É um campo exclusivo de 3x3, com medidas oficiais e preparado para receber competições da FIBA, entre outras utilizações possíveis nas sete tabelas.

Os trabalhos de intervenção começaram no dia 10 de Julho e chamaram a atenção das crianças, jovens e adultos desta comunidade nas Enguardas, que se reuniam às janelas e nas imediações do campo, para apoiar e ajudar na concretização do projecto.

