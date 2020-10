O novo miradouro para mirar o Douro

A Serra da Boneca já era conhecida dos amantes de caminhadas e desportos de natureza, mas no ano passado começou a ser um local de excursões regulares. O chamariz foi o Baloiço da Boneca, onde muita gente se alapou para captar a paisagem e inundar as redes sociais com fotografias.

O baloiço, que atraiu milhares de pessoas à Serra da Boneca, acabou por ser retirado – a grande quantidade de carros impedia o acesso às eólicas da serra, o que complicava os trabalhos e colocava a segurança dos visitantes em risco. Como a natureza é para ser explorada a pé e não de carro, o baloiço foi agora instalado num novo local, numa paisagem idêntica à anterior e com acessos próprios. Mas há também uma outra atracção: um novo miradouro, que partilha a mesma paisagem.

O baloiço e o miradouro ficam ambos na Serra da Boneca, situada a cerca de 40 quilómetros do Porto, no concelho de Penafiel. É um local ideal para estar em comunhão com a natureza, para apreciar o rio Douro a serpentear por entre os vales verdes e a pequena povoação de Sebolido.

Para chegar a estas maravilhas, tem de se deslocar até à zona da Junta de Freguesia de Sebolido, nas seguintes coordenadas: 41° 3'8.61"N 8°20'32.73"W. A partir daí, um pequeno trilho vai levá-lo até ao paraíso. A pé, sempre a subir. São 500 metros até ao miradouro e outros 500 metros para o baloiço, seguindo a sinalética.

"Esperamos que os visitantes respeitem o espaço, não deixem lixo, respeitem a sinalética, não ultrapassem os limites do trilho, não subam para as guardas do miradouro. Sejam responsáveis", apelam os mentores destas atracções, numa publicação nas redes sociais.

