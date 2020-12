O Pai Natal está a receber cartas em Gaia – e todas vão ter resposta

As várias lojas e estabelecimentos do comércio local de Vila Nova de Gaia estão equipados com marcos de correio especiais, onde as crianças podem depositar as suas cartas ao Pai Natal, com entrega expresso no Pólo Norte. E é garantido que nenhuma ficará por responder.

A iniciativa Correio dos Sonhos foi criada pela Câmara Municipal e a ACIGAIA - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Vila Nova de Gaia, para incentivar e dar visibilidade ao comércio local de Gaia. Até 6 de Janeiro de 2021, as crianças podem depositar uma carta com a sua "lista de desejos" e todas elas serão "respondidas pelo Pai Natal e a sua equipa de duendes", adianta o site da iniciativa. Não se esqueça de incluir um endereço de email, para receber a resposta.

A lista dos 150 marcos natalícios disponíveis nas lojas do comércio local pode ser consultada aqui. Quem preferir, também pode enviar a sua carta através do site da iniciativa.

