O Pastry Minds, evento gratuito e online de pastelaria, começa na sexta-feira

Marque já na agenda: esta sexta-feira 22 e sábado 23 ligue-se ao Youtube da Master D, uma empresa de ensino à distância e semi-presencial, e assista ao Pastry Minds by Master D, o primeiro ciclo de conferências online em Portugal com 15 dos melhores chefs pasteleiros de Portugal como convidados.

A parceria com Carlos Fernandes, chef pasteleiro do Restaurante Vista em Portimão, com uma estrela Michelin, originou um evento totalmente gratuito sobre pastelaria. "Esta primeira edição do Pastry Minds é um marcar de posição para os pasteleiros portugueses. Permite-nos partilhar ideias, pontos de vista, técnicas", explica em comunicado.

"Vamos ter vários momentos em que vamos abordar desde técnicas até modelos de negócios", acrescenta Andreia Moutinho, chef pasteleira e formadora do curso de pastelaria.

Para não perder pitada, espreite a programação completa para os dois dias do evento:

Sexta-feira, 22 de Maio



12.45 – Chef Carlos Fernandes - Abertura

13.00 - Chef Andreia Moutinho - Macarrons sem segredos

14.00 - Chef Luca Arguelles - Os clássicos no Séc. XXI

15.00 - Chef Leonor Sousa Bastos - Um Bolo Não é Só Um Bolo

16.00 - Chef Fernando Correia - Pastelaria Conventual

17.00 - Chef Márcio Baltazar - Desenvolvimento de Produto

18.00 - Chef Francisco Moreira - Do Cacau ao Chocolate

19.00 - Chef Francisco Gomes - Negócio e criatividade

Sábado, 23 de Maio



12.45 - Chef Carlos Fernandes - Abertura

13.00 - Chef Joana Abreu - Pastelaria Moderna com Identidade Regional

14.00 - Chef Filipe Martins - Nova Pastelaria de Rua

15.00 - Chef Daniel Brandão - Pastelaria com Massa Mãe

16.00 - Chef Telmo Moutinho - Processo de criação de Pastelaria de Rua vs Pastelaria de

Restaurante

17.00 - Chef Sara Soares - Introdução à Pastelaria Vegan

18.00 - Chef Gabriel Campino - Doces de Colher

19.00 - Chef Diogo Lopes - Sobremesas Empratadas

