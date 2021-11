O Porto tem um novo memorial dedicado a Sophia de Mello Breyner

"Trazida ao espanto da luz" é o verso gravado no novo memorial dedicado a Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004), que pode ser visitado nos jardins da Universidade Católica do Porto. Da autoria de Avelino de Leite, o memorial pretende ser um lugar de repouso e contemplação, um convite para parar junto a um lugar de passagem: uma japoneira dentro de um círculo.

© DR Memorial de Sophia

A japoneira, cujas flores estavam entre as preferidas da autora portuense, foi oferecida pelo Jardim Botânico do Porto – a casa-quinta onde Sophia nasceu e passou a infância – e constitui uma nova variedade, baptizada com o verso "Trazida ao espanto da luz".

© DR Memorial de Sophia

O memorial, projectado no âmbito da celebração do centenário do nascimento da escritora, foi inaugurado a 6 de Novembro (o dia em que faria 102 anos) por Isabel Sofia Andresen Sousa Tavares, filha de Sophia, e contou com a presença de Laura Castro, Directora Regional de Cultura do Norte, e de Fátima Vieira, Vice-Reitora da Universidade do Porto.

© DR Memorial de Sophia

Patrocinado pelo BPI | Fundação "la Caixa", o memorial foi criado por iniciativa da Cátedra Poesia e Transcendência | Sophia de Mello Breyner Andresen, instituída em 2006 com o propósito de estudar as relações entre poesia e transcendência. A inauguração decorreu no âmbito do II Colóquio Internacional TEOTOPIAS, um evento organizado no contexto do cinquentenário do nascimento de Daniel Faria, poeta que foi aluno da Faculdade de Teologia na Católica no Porto.

