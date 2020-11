O Porto tem uma nova noite de transformismo

A partir de 16 de Novembro, o Maus Hábitos vai dar palco à cena transformista do Porto com a rubrica Cabaré à Mesa. Na noite inaugural actuam Wanda Morelly e Big Mama.

O Maus Hábitos vai passar a abrir à segunda-feira com a estreia de uma nova rubrica: Cabaré à Mesa. Estas novas sessões têm como curador Miguel Bandeirinha e pretendem dar palco a algumas caras conhecidas da cena transformista do Porto.

Com hora de início prevista para as 20.30 e com duração de cerca de 90 minutos, as noites de Cabaré à Mesa incluem um menu de snacks e bebida e custam 10€ por lugar. Estão disponíveis em pré-venda na loja online do Maus Hábitos. A noite inaugural, a 16 de Novembro, vai contar com uma pequena actuação de Miguel Bandeirinha, acompanhado ao piano, a que se juntam os espectáculos de Wanda Morelly e Big Mama.

Wanda Morelly é Alberto Teixeira, artista que já percorreu Portugal de norte a sul e a Europa de leste a oeste, participando em diversos espectáculos de transformismo, revistas, programas de televisão e filmes, como é o caso de Gigola do francês Laure Charpentier, arrecadando prémios em diferentes galas. Big Mama é Bruno Alves, que se deu a conhecer na rubrica de novos talentos do Pride Bar. Ao longo da última década, tem estado a afirmar-se como uma das personagens mais cómicas a actuar no circuito.

Na sequência das medidas do novo estado de emergência, o Maus Hábitos passa a estar aberto de segunda a sexta-feira, das 12.00 às 22.30, com acesso às exposições e às rubricas da sala de espectáculos. O restaurante Vícios de Mesa, que se encontra em serviço contínuo no mesmo horário, estará também em funcionamento com entregas aos sábados, através da Uber Eats e Glovo, entre as 12.00 e as 16.00 e as 19.00 e as 22.30.

