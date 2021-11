O Porto vai ter um novo memorial dedicado a Sophia de Mello Breyner

Nos jardins da Universidade Católica do Porto vai nascer um memorial dedicado a Sophia de Mello Breyner Andresen, projectado no âmbito da celebração do centenário do seu nascimento. Da autoria de Avelino Leite, o memorial consiste numa cameleira, cujas flores estavam entre as preferidas da poeta portuense, e uma estrutura em granito com a inscrição de um verso seu: "Trazida ao espanto da luz". A inauguração está agendada para este sábado, 6 de Novembro, às 12.00.

Pretende-se que este seja um lugar de repouso e de contemplação, um convite para parar junto a um lugar de passagem: uma camélia dentro de um círculo. Oferecida pelo Jardim Botânico do Porto – a casa-quinta onde Sophia nasceu e passou a infância –, a camélia constitui uma nova variedade, baptizada com o verso "Trazida ao espanto da luz".

.

"Sophia de Mello Breyner Andresen é uma figura única e incontornável da cultura portuguesa. Queremos que Sophia habite o campus da Católica no Porto e inspire a nossa missão de formar pessoas e de renovar o país e o mundo pela excelência do exemplo," afirma Isabel Braga da Cruz, presidente da Universidade Católica no Porto, citada em comunicado.

O Memorial de Sophia será inaugurado pela reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, com a presença da directora regional de Cultura do Norte, Laura Castro, e da vice-reitora da Universidade do Porto, Fátima Vieira. Trata-se de uma iniciativa da Cátedra Poesia e Transcendência | Sophia de Mello Breyner Andresen, patrocinada pelo BPI | Fundação “La Caixa”.

A inauguração do memorial está integrada no II Colóquio Internacional TEOTOPIAS: "A violenta escuridão de se abeirar da luz", que se realiza entre 4 e 6 de Novembro, e que celebra o cinquentenário do nascimento de Daniel Faria, poeta e aluno da Universidade Católica e da Universidade do Porto. A entrada é livre e o programa completo pode ser consultado aqui.

+ Time Out Love Local Awards: escolha os seus locais preferidos no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal