A exibição Impressive Monet & Brilliant Klimt convida a um mergulho no universo do pintor francês impressionista Claude Monet e do pintor simbolista austríaco Gustav Klimt. Será inaugurada a 21 de Agosto na Immersivus Gallery, no subterrâneo do edifício da Alfândega do Porto, e permanecerá neste espaço até 15 de Novembro.

Este novo projecto do atelier OCUBO mistura hologramas com projecções imersivas a 360º. Segundo o comunicado oficial, a exibição estará estruturada de forma a dar a conhecer as obras-primas de Monet e Klimt, experienciando "uma nova fórmula lúdico-pedagógica", por via tecnológica.

Impressive Monet debruça-se sobre o mundo do artista parisiense e a sua órbita na esfera do impressionismo. O atelier OCUBO reinterpreta a obra do artista e revela "o que está para além dos quadros, das paisagens, dos acontecimentos e tudo o que está oculto, na essência, aquilo que não se vê dentro da moldura". O público ficará imerso pelas cores que fazem parte do mundo de Monet.

Brilliant Klimt traça um percurso pelos aspectos biográficos e pelo legado artístico do pintor austríaco. O icónico quadro O Beijo é o fio condutor, funcionando como "um GPS subliminar das demais obras do autor: está sempre presente sem que o visitante dê conta".

A Immersivus Gallery está aberta de quarta a domingo, das 10.30 às 20.00. Face ao período de pandemia e de crise económica que se instalou no país, será lançada uma campanha de preços especiais que variam entre os 5€ e os 9€. As crianças até aos 5 anos têm entrada gratuita.

