O primeiro canil ecológico em Portugal vai abrir em Amares

O Ecocanil – Espaço Circular, o primeiro canil ecológico do país, está pronto a ser inaugurado. Situado na freguesia de Dornelas, em Amares, é um projecto piloto e pioneiro em Portugal. Vai ser um espaço de promoção da economia circular, abrangendo as áreas da água, da biomassa, da reutilização e do combate ao desperdício em torno de uma problemática nacional: o abandono de animais.

O edifício e as casotas dos animais foram construídos com recurso à reutilização de materiais. O projecto inclui três lagos para aproveitamento das águas da chuva, onde está inserida uma fito-etar que irá realizar o tratamento dos efluentes de forma natural, através de plantas depuradoras. No final do ciclo de tratamento, a água será reintroduzida na limpeza das celas.

O espaço possui um biotriturador, que permitirá destroçar os sobrantes das podas para produzir estilha que vai ser usada no espaço livre e na compostagem. Esse adubo natural vai alimentar as árvores autóctones que estão a ser cultivadas na estufa. O município vai também desenvolver acções pedagógico-científicas que vão tornar este espaço circular num laboratório vivo de aprendizagem.

O espaço, que começou a ser pensado em Fevereiro de 2019, foi distinguido pelo fundo ambiental e resulta de uma parceria entre a Câmara de Amares, a Junta de Freguesia de Dornelas, a Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti e a Associação Patudos D'Amares que, a par do CROAMA, complementará a resposta no combate ao abandono de animais de companhia.

