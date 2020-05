O regresso das bolas do Natário

Bolas há muitas, mas há quem diga que as melhores do mundo são as da Confeitaria Manuel Natário. A pastelaria em Viana do Castelo reabre amanhã, dia 20 de Maio, com as famosas bolas de Berlim.

Dos fornos desta pastelaria vianense saíam diariamente cerca de mil bolas de Berlim polvilhadas com canela e a transbordar de um creme guloso. Eram vendidas como pãezinhos quentes, com longas filas à porta. Estas pequenas bolas de Berlim eram motivo suficiente para ir em romaria até Viana do Castelo, só para as comer. A Confeitaria Manuel Natário fechou temporariamente no dia 18 de Março, mas volta agora a abrir as portas, dois meses depois, no número 37 da Rua Manuel Espregueira.

Na confeitaria há outros atractivos, além das bolas de Berlim. Experimente, por exemplo, os biscoitos de Viana ou o pão-de-ló de Jorge Amado, que foi baptizado em homenagem ao escritor brasileiro, que imortalizou esta pastelaria na sua obra. Tome nota do novo horário: a folga semanal é à terça-feira, nos restantes dias está aberta das 09.00 às 20.00 e ao domingo fecha à hora do almoço, abrindo no horário 09.00-13.30 e 14.00-15.00.

