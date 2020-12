O solstício de Inverno de Stonehenge vai ser transmitido online

Devido à pandemia, as tradicionais celebrações pagãs do solstício vão ser transmitidas através da internet.

Este ano, grande parte dos eventos foram cancelados ou adiados. E as celebrações pagãs do solstício, ao que parece, não são excepção. O solstício de Inverno marca o dia mais curto e a noite mais longa do ano, e geralmente atrai muita gente curiosa para ver o sol nascer em Stonehenge.

O solstício de Inverno do Hemisfério Norte em Stonehenge, na Inglaterra, ocorre no dia 21 de Dezembro. Acontece exactamente às 10.02, embora geralmente seja celebrado durante um dia inteiro. E será transmitido em live streaming, nas redes sociais da English Heritage, como o solstício do Verão.

A English Heritage apela ainda a que as pessoas não viajem para Stonehenge. “Devido à pandemia, e tendo em conta a saúde pública, não haverá solstício de Inverno em Stonehenge este ano. O nascer do sol do solstício será transmitido no local na manhã de 21 de Dezembro. Será fácil e gratuito assistir nas redes sociais do English Heritage”.

