Obras de expansão do Metro do Porto arrancam este ano

Vão ser construídos mais seis quilómetros e sete novas estações de Metro no Porto e em Vila Nova de Gaia. As propostas foram abertas hoje e as obras arrancam no segundo semestre deste ano.

Vêm aí mais seis quilómetros e sete novas estações de Metro. Foram hoje abertas as propostas dos concorrentes à expansão da rede do Metro do Porto, com 15 propostas em disputa pela realização de um investimento global de 365 milhões de euros. Após a análise das propostas, cumprindo todos os prazos legais e após adjudicação, as obras deverão arrancar no segundo semestre deste ano, de acordo com o comunicado oficial. As empreitadas vão decorrer entre 2020 e 2023.

Os valores de investimento da expansão da rede do Metro são de 235 milhões de euros para a Linha Rosa e de 130 milhões de euros para o prolongamento da Linha Amarela. A Linha Rosa (Circular) vai integrar quatro estações e cerca de três quilómetros de via, ligando S. Bento/Praça da Liberdade à Casa da Música, servindo o Hospital de Santo António e a Praça de Galiza. A extensão da Linha Amarela permitirá construir um troço com três estações e cerca de três quilómetros, que ligará Santo Ovídio a Vila d'Este.

