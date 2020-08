Olive Nature Hotel & Spa abre este mês com tratamentos à base de azeite

É certo e sabido que a região de Trás-os-Montes alberga grande riqueza natural e gastronómica e o novo Olive Nature Hotel & Spa, situado na Quinta Dona Adelaide, em Valpaços, faz questão de a exibir com orgulho. A unidade hoteleira é dos mesmos donos da Quinta da Pacheca e entra em funcionamento este mês para complementar a sua oferta de hotelaria e restauração.

O espaço propõe uma “estadia calma e relaxada” e tem 29 quartos com varandas que dão para a piscina exterior. A pensar nas famílias, há “quartos que se comunicam” e “dois apartamentos de tipologia T2 e T3”, informa o comunicado de imprensa. Há, ainda, uma piscina interior para dar um mergulho em qualquer época do ano.

O hotel inclui, também, um restaurante onde brilham os produtos da região, como os enchidos produzidos no atelier de fumeiro regional da Quinta, a castanha ou o azeite. Este último é, aliás, o cartão-de-visita do Olive Nature Hotel & SPA, pois não só está em destaque na mesa, como nos tratamentos de rosto e corpo do SPA, que prometem uma “viagem sensorial única, experienciando os benefícios de ingredientes tão exclusivos como o azeite”.

Há, por exemplo, tratamentos “pensados para grávidas ou específicos para homens”, mas o espaço é ideal para férias com toda a família ou escapadinhas de fim-de-semana para recarregar energias. A capacidade de ocupação pode chegar às mil pessoas.

+ Cinco quintas para se instalar no Douro

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story