OneRepublic actuam no Porto em Outubro

A banda norte-americana junta-se ao cartaz do segundo dia do North Music Festival, que acontece este ano entre 30 de Setembro e 2 de Outubro, na Alfândega do Porto.

O North Music Festival, que habitualmente abre a época de festivais de música no Porto, foi este ano adiado para os dias 30 de Setembro a 2 de Outubro. O festival, que regressa à Alfândega do Porto, já tinha assegurado a confirmação dos Deftones, Waterboys, The Script, Moonspell, Bizarra Locomotiva, PAUS e Paraguaii.

A grande novidade para o segundo dia do alinhamento do festival foi anunciada esta sexta-feira. Os OneRepublic, formados em 2002 em Colorado Springs, juntam-se agora à quarta edição do evento, com uma actuação a 1 de Outubro, o Dia Mundial da Música. A banda, liderada por Ryan Tedder, é o 51.º artista mais ouvido no Spotify, tendo alcançado sucesso com o single “Apologize”, em 2007. Desde então, já lançaram quatro álbuns de estúdio e preparam-se para lançar o quinto, Human.

O bilhete diário para o festival tem o valor de 50€ e o passe geral tem pré-venda limitada no valor de 90€. Os bilhetes adquiridos em 2020 mantêm-se válidos para as novas datas. Já os detentores dos passes gerais (de dois dias no ano passado) passam a ter acesso aos três dias da nova edição, sem qualquer custo adicional. Quem ainda não tiver comprado, pode fazê-lo online.

Em comunicado, a organização do festival indica que tem estado em contacto com a Direcção-Geral da Saúde, o Governo, as autoridades locais e todas as entidades competentes, com o objectivo de assegurar o cumprimento das directrizes para a realização do evento. A organização do evento está também a receber aconselhamento no âmbito da monitorização e avaliação de dados, de uma entidade privada de saúde, com base no boletim epidemiológico. O público que irá marcar presença no festival já poderá usufruir das vantagens do Certificado Digital.

