Openbox vai ter cinema ao ar livre

As noites de cinema ao ar livre estão de regresso ao pátio da associação cultural e artística Openbox. As sessões, dedicadas ao olhar feminino, serão quinzenais e acompanhadas com jantares temáticos.

Com sessões quinzenais à sexta-feira, o ciclo de cinema da Openbox vai apresentar olhares no feminino. O primeiro filme, exibido no dia 12 de Junho, será Atlantics, da realizadora francesa de origem senegalesa Mati Diop, vencedor do "Grand Prix" no Festival de Cinema de Cannes em 2019.

As sessões acontecem ao ar livre, no pátio do espaço da associação cultural e artística Openbox, no número 463 da Rua de Miguel Bombarda, onde funciona também o seu atelier, loja e café. Antes de cada filme (21.30), será servido um jantar temático, às 20.30. A lotação é limitada, por isso as reservas terão de ser feitas até ao dia 11 de Junho via Facebook ou telemóvel (912 066 430). As sessões têm um custo de 2€. O preço do jantar (sopa + prato + sobremesa), com filme incluído, fica por 8,50€.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story