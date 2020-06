Em Julho, a Orquestra Sinfónica Portuguesa apresenta-se no Coliseu Porto Ageas para uma Gala de Ópera e para interpretar a música original que Filipe Raposo, pianista e compositor residente na Cinemateca Portuguesa, compôs para o filme Metropolis, obra-prima do expressionismo alemão.

A ópera está de volta ao Coliseu nos dias 1 e 2 de Julho, com algumas das obras que marcaram a história da ópera romântica francesa e italiana – de Bizet, com Carmen, até Verdi, com o Rigoletto. Dora Rodrigues (soprano), Rita Marques (soprano), Cátia Moreso (meio-soprano), Carlos Cardoso (tenor) e André Henriques (barítono) são as vozes que acompanham a Orquestra Sinfónica Portuguesa, numa co-produção com o Teatro Nacional de São Carlos.