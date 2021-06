OPO Donuts: os novos donuts artesanais e gulosos do Porto

As criações do espaço recriam alguns clássicos americanos

A história da OPO Donuts começa do outro lado do oceano Atlântico, em Florianópolis, cidade brasileira onde Ariadna e Edric Gomes – que viveu durante uns tempos nos EUA – abriram duas lojas dedicadas a donuts de inspiração americana. Entretanto mudaram-se para o Porto, onde decidiram apostar novamente nesta especialidade, "até porque na cidade não existem sítios especializados na venda deste produto", explicam.

A loja está aberta há pouco tempo, mas os donos já têm muitas ambições e querem até superar o recorde que conseguiram nas suas lojas brasileiras, onde produziram mais de 12 mil donuts em dois anos. São ambos apaixonados pela Invicta – Ariadna é responsável por uma página de Instagram bastante popular sobre a cidade –, por isso baptizaram o espaço com este nome.

Escolheram a Rua de Santa Catarina e é lá que fazem, de terça-feira a sábado, centenas de donuts artesanais e frescos. Para garantir a melhor qualidade possível, trabalham com o sistema sold out – a cada dia, produzem uma quantidade finita de donuts e quando acabam a loja fecha, mesmo que seja antes do horário de fecho normal.

© DR Ariadna e Edric Gomes

Os sabores disponíveis são de inspiração americana, como os clássicos Boston Cream, feitos com creme de baunilha e chocolate, e os Glaze It, que têm "uma camada fininha e crocante de glacé de baunilha". Mas também o Maple Bacon, um donut com glacé de ácer e bacon crocante. Aos poucos, querem adicionar mais sabores salgados que já trabalharam no Brasil, como o de pizza marguerita e o de pepperoni.

© DR Donut Maple Bacon

Quando se fala de combinações originais, é importante referir o Dark Side, com chocolate 55%, e o Dulce&Gbanana, um dos mais vendidos, recheado com um creme de chocolate branco e banana caramelizada e cobertura de doce de leite. Além dos donuts, aqui só se vendem bebidas quentes, como café, que servem como o acompanhamento perfeito.

Os donuts clássicos, sem recheio, custam 3€/unidade e os que têm recheio ficam a 4€/unidade. Existe ainda a possibilidade de os comprar em caixas que estão disponíveis em vários formatos: dez clássicos são 10€, quatro recheados custam 15€, e juntar os dois, com dois de cada, fica por 15€.

O espaço funciona apenas com Pick Up and Go, ou seja, não têm mesas nem cadeiras, o cliente simplesmente escolhe os donuts e leva-os consigo para onde quiser. Pode ainda optar pela entrega ao domicílio, disponível com diferentes taxas, que começam nos 3,50€.

Rua de Santa Catarina, 834 (Baixa). Instagram. Ter-Sáb 10.00-18.00.

