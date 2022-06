Oporto Tattoo 2022: Agulhas, tinta e muita animação em Gondomar

Eis um evento que lhe vai ficar gravado na pele. O Oporto Tattoo 2022, a maior convenção portuguesa de tatuagens, vai ocupar o Multiusos de Gondomar entre os dias 10 e 12 de Junho. O embaixador desta sexta edição é o comediante Alexandre Santos, também ele fã de tatuagens, que segue as pisadas de figuras bem conhecidas, como Ana Malhoa e Merche Romero, que também já ocuparam este cargo.

“É muito bom poder apoiar este evento. Sempre gostei de tatuagens, como, aliás, creio que é visível, e poder estar num espaço com esta concentração de talento e amor por esta arte incrível é um prazer enorme”, adiantou Alexandre Santos, em comunicado enviado às redacções.

Quem quiser fazer uma tatuagem nova, retocar a antiga ou esconder outra, vai encontrar por aqui alguns dos melhores tatuadores mundiais, avança a organização, que vão estar a concorrer a vários prémios, como o de melhor tatuador do dia (Best of the Day) e da convenção (Best of the Convention). Para quem vier acompanhar ou estiver mais interessado em ver as vistas, pode entreter-se com workshops, exposições, música ao vivo e um mercado de artesãos.

“É uma enorme satisfação continuar a produzir este evento que celebra esta forma de arte que nos marca e que nos está na pele. É das melhores convenções internacionais de tatuagens — dito pelos visitantes e pelos artistas que vêm de todo o mundo — e que está aqui, no nosso Portugal, no Porto, e que nos enche de orgulho”, diz Fernando Rocha, organizador do evento através da sua produtora, a FLY Produções, depois de uma paragem forçada de dois anos devido à pandemia. Os bilhetes custam 7,50€ e podem ser comprados à entrada do evento.

©DR Oporto Tattoo 2022

