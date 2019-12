Optocentro muda de casa mas mantêm-se na Rua de Sá da Bandeira

É uma história que começa como tantas outras. Depois de dez anos a ocupar o número 511 da Rua de Sá da Bandeira, o Optocentro viu-se obrigado a mudar de casa, uma vez que o dono do edifício não quis renovar o contrato. Felizmente correu tudo bem e a viagem nem foi muito longa: a óptica instalou-se a 200 metros, mesmo em frente ao Mercado do Bolhão, na antiga Casa Ramos.

O novo espaço tem três pisos e foi remodelado, tarefa que ficou a cargo de Gustavo Guimarães, arquitecto também responsável pela decoração de interiores.

A loja fica no piso inferior e é lá que estão expostas todas as armações para óculos, de sol ou graduados. Cartier, Chanel, Saint Laurent, Michael Kors, Victoria Beckham, Chrome Hearts e Dior são algumas das marcas disponíveis do segmento de luxo. Algumas armações são feitas com materiais fora da caixa, como ouro maciço, pele ou madeiras exóticas. Mas também tem a possibilidade de escolher marcas mais amigas da sua carteira, como a Vogue Eyewear. Ao fundo da sala há ainda uma pequena área reservada e pensada para os clientes que procuram um atendimento mais exclusivo. Os outros dois pisos são ocupados pela oficina e pelos consultórios.

