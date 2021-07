Oriente nas Virtudes: uma semana com arte, cultura e comida

Origami, pintura, taças tibetanas, cerâmica, caligrafia, teatro de sombras, brinquedos, exposições, mercados, experiências sensoriais, chá e street food. Tudo isto vai estar em destaque numa semana especial dedicada à arte e cultura orientais na Cooperativa Árvore, entre 23 e 28 de Agosto – mas com um programa mais alargado para exposições.

Na sala 1 da Cooperativa Árvore vai poder ver uma mostra colectiva de pintura, escultura e cerâmica, com nomes como Mami Higushi, Izumi Veda Yuu, Paul Kohl, Eric Fok, Luna Cheong, Tang Kuok Hou, Lai Sio Kit e Yan Bei, entre outros. Na sala 2 vai estar Omocha, exposição dedicada a brinquedos e rituais japoneses, e na sala 3 poderá descobrir cartazes de propaganda chinesa. Estas exposições podem ser visitadas entre 19 de Agosto e 4 de Setembro.

A semana cultural vai decorrer entre 23 e 28 de Agosto, entre as 11.00 e as 20.00, com actividades musicais como concertos de taças tibetanas, um mercado oriental, experiências sensoriais e gastronomia. Haverá também workshops de origami, de pintura sumi-e (caligrafia), raku (cerâmica), temari (bolas de mão japonesas), teatro de sombras e uma cerimónia do chá. Consulte aqui o programa completo:

Programa "Oriente nas Virtudes"

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal