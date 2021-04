Orquestra Jazz de Matosinhos actua na Real Vinícola na próxima semana

O espectáculo está marcado para as 18.00 do dia 3 de Maio e a entrada é gratuita.

Agora que vamos avançar para a próxima e última fase de desconfinamento, a OJM (Orquestra Jazz de Matosinhos) quer celebrar com um concerto ao ar livre na Real Vinícola, em Matosinhos. O espectáculo está marcado para as 18.00 do dia 3 de Maio, segunda-feira. A entrada é gratuita, apenas limitada à lotação do espaço.

Este será o primeiro concerto de 2021 da OJM, que vai tocar temas como "American Express", "Make me Smile", "Hang Gliding", "Choro Dançado", "Don’t Get Sassy", "Groove Merchant", "Skylark" e "Child is Born". Quem quiser assistir, pode ir levantar os bilhetes, gratuitamente, entre quinta e sexta-feira desta semana, na Câmara Municipal de Matosinhos.

“É tempo de voltar, estamos parados há demasiado tempo. A vida dos músicos é em palco, a tocar e a comunicar com o público. Tal como todos os portugueses, também nós queremos recuperar alguma normalidade, reconhecendo e respeitando os cuidados que devemos ter”, explica Pedro Guedes, director da Orquestra Jazz de Matosinhos.

Caso não consiga marcar presença neste espectáculo, fique a saber que já têm várias actuações marcadas para os próximos tempos, por exemplo, a 29 de Maio, no Teatro Municipal Constantino Nery, onde a OJM vai partilhar o palco com Oscar Latorre. Já para 5 de Junho, na Casa da Música, está marcado o concerto Ornette, What Is This?.

