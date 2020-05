Orquestra Jazz de Matosinhos oferece concerto gratuito ao ar livre

Depois de três meses de confinamento, a Orquestra Jazz de Matosinhos está de volta aos concertos. O espectáculo, de entrada livre, acontece no dia 1 de Junho na praça da Real Vinícola, pelas 19.00.

Três meses depois de ter adiado o concerto do Ciclo Novos Talentos, aquando do início da pandemia, a Orquestra Jazz de Matosinhos regressa aos palcos para um concerto cujo repertório vai percorrer a época do jazz clássico, revisitando algumas das mais importantes obras para grande orquestra – de Count Basie a Duke Ellington, passando por Sy Oliver, Gil Evans e Fletcher Henderson.

A big band oferece na segunda-feira, 1 de Junho, um espectáculo na praça da Real Vinícola, em Matosinhos. O concerto será limitado à lotação do espaço e seguindo as orientações da Direcção-Geral de Saúde. A entrada de público na Real Vinícola irá acontecer por ordem de chegada e de forma controlada, seguindo todas as regras de segurança, a partir das 18.00. O concerto tem início às 19.00.



Em comunicado, o director da OJM, Pedro Guedes, explica a vontade de tocar e partilhar com o público a sua música: “Estamos parados há bastante tempo, demasiado. Como todos os portugueses, queremos recuperar alguma normalidade, reconhecendo e respeitando os cuidados a que os tempos obrigam. Agora que são conhecidas as regras para o regresso da actividade cultural, sentimos que estava na hora de voltar a tocar e ser ouvidos. É, para nós, uma necessidade, mas também sentimos a obrigação de retribuir à sociedade todo o apoio que recebemos, dos mais diversos organismos, trazendo de volta a Música ao espaço público”.



