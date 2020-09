Os Chefs em Volta: três chefs vão cozinhar no jardim da Casa da Prelada

Aurora Goy, do Apego, Nuno Castro, do Fava Tonka, e Pedro Braga, do Mito, serão os três chefs responsáveis pela primeira edição d'Os Chefs em Volta, um evento organizado pela S.P.O.T, uma empresa de produção criativa responsável por projectos como o Flea Market, o Berdinho e Os Pratos em Volta, um evento que "nasce da vontade de levar pessoas a juntarem-se em locais especiais, inesperados, para partilhar comida, sensações e inspirações".

Neste caso, "o objectivo é organizar um momento de degustação prolongado no tempo e num espaço diferente do habitual", afirmam. Será no jardim da Casa da Prelada, no Porto, e decorrerá "em três espaços diferentes" sendo que cada um acolherá um grupo que "não excederá os nove participantes". Quando? No domingo, 11 de Outubro, às 13.00.

O menu estará dividido em três tempos (entrada, prato principal e sobremesa) e será elaborado a seis mãos, o que "obrigará a que os chefs trabalhem num incessante rodopio em volta dos três grupos diferentes de convidados, que nunca estarão a degustar os mesmos pratos ao mesmo tempo que os restantes grupos". Nesse sentido, também cada grupo de comensais "conhecerá apenas uma parcela deste jardim" e terá, portanto, uma experiência singular.

A participação neste evento, que acontecerá uma vez por estação do ano, deve ser feita através de inscrição para o email ana.spot@gmail.com. O preço do almoço é de 90€ (IVA não incluído), já com os vinhos da Symington Family Estates incluídos.

