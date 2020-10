Os donuts vegan da Scoop ’n Dough vêm ao Porto este mês

Os "melhores donuts vegan do mundo" estão quase a chegar ao Porto e com eles vêm também os gelados da marca. Faça a sua encomenda até ao dia 11 de Outubro.

Os donuts vegan e artesanais da Scoop ’n Dough, que este Verão venceram o prémio de "World's Best Vegan Doughnuts 2020" atribuído pela HappyCow, vão estar no Porto no dia 13 de Outubro. Com eles, vêm também os gelados da marca, totalmente veganos, como o de coco e manga, o de baunilha de Madagáscar ou o de sésamo preto.

As encomendas devem ser feitas por mensagem privada no Instagram até 11 de Outubro e o menu pode ser consultado no site. As entregas vão ser feitas durante a tarde de 13 de Outubro, em local a combinar.

Chocolate belga, limão e sementes de papoila, maple & "bacon", e açúcar e canela são algumas das opções, mas nada como estar atento às redes sociais para se inteirar das novidades.

