‘Os Novos Mutantes’ estreiam-se no TVCine em Maio

O filme realizado por Josh Boone, com interpretações de Maisie Williams, Anya Taylor-Joy e Charlie Heaton, entre outros, estreia-se no cabo nacional a 14 de Maio.

Os Novos Mutantes, o último filme dos X-Men produzido pela Fox, chega ao TVCine a 14 de Maio. Realizado por Josh Boone (A Culpa é das Estrelas), e com argumento do próprio e de Knate Lee, conta com Maisie William (A Guerra dos Tronos), Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama) e Charlie Heaton (Stranger Things) no elenco principal.

O thriller que chegou aos cinemas no Verão de 2020 estreia-se no canal TVCine Top, na sexta-feira, às 21.30. Conta a história de cinco mutantes que vivem enclausurados num hospital para serem estudados. Quando os jovens se começam a conhecer e a cruzar as suas histórias, percebem que o destino que os espera não é o que lhes foi apresentado.

A actriz brasileira Alice Braga veste a pele da Dr.ª Cecilia Reyes, uma investigadora encarregue de controlar os mutantes e de os aliciar a juntarem-se à Essex Corp, do vilão Sr. Sinistro. Decididos a escapar, os jovens criam uma aliança combinando os superpoderes de cada um.

