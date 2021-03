Os pastéis de Chaves já chegam a todo o país em 24 horas

Em forma de meia-lua, com massa estaladiça e finamente folhada, é recheado com um preparado à base de carne de vitela picada. Com uma história que remonta a 1862, o pastel de Chaves está actualmente reconhecido como um produto de Indicação Geográfica Protegida (IGP), com área de produção restrita ao concelho de Chaves. Em 2015, a D’Chaves – Fumeiro e Pastéis foi a primeira empresa a certificá-lo. Agora, entrega-o em todo o país e noutros pontos da Europa.

© D'Chaves Pastéis de Chaves

Desde o início de Março que pode encontrar esta e outras especialidades da região transmontana na nova loja online. Os pastéis são vendidos à dúzia em tamanho normal (7,80€) ou em formato aperitivo (6€). Mas também pode encomendar o folar de Chaves (13€), que é considerado o folar salgado mais antigo de Portugal, e produtos de fumeiro como alheira, presunto, salpicão, chouriço de sangue, butelo, sangueira, linguiça, chouriço de cabaça e várias partes do porco (orelha, pé. pernil, peituga e entremeada).

© D'Chaves Folar de Chaves

As encomendas são enviadas no próprio dia para pagamentos recebidos até às 15.00. A entrega é feita em Portugal continental via transportadora, 24 horas após o envio. Também enviam para a Madeira e Açores e para países como a Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália e Luxemburgo. Os portes de envio são gratuitos para compras superiores a 120€.

+ A histórica Piriquita ganhou loja online e leva os travesseiros a todo o país



Continua apaixonado pelo Porto? Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade