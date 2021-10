Palácio das Cardosas vai ter jantares às escuras, de olhos vendados

Quando fechamos os olhos, conseguimos apurar melhor os outros sentidos. Foi a pensar nisso que nasceu a experiência gastronómica Dining in the Dark, num ambiente intimista à luz das velas, de olhos vendados e com ementas surpresa. A partir de 11 de Novembro, e durante todas as quintas-feiras do mês, até à primeira quinta-feira de Dezembro, esta experiência está de volta ao Porto, no Bar das Cardosas do Hotel InterContinental.

Nestes jantares, "os sabores, texturas e aromas serão despertados de uma forma inovadora", lê-se em comunicado. Os participantes podem escolher entre três opções: vegetariana (verde), peixe (azul) ou carne (vermelha), que incluem uma entrada, prato principal e sobremesa. De olhos vendados, o objectivo é "proporcionar uma experiência gastronómica única, onde o paladar e o olfacto assumem o controlo e são intensificados para elevar a refeição".

Quem escolher, por exemplo, a ementa azul, sabe apenas que a entrada é "um dos reis da gastronomia portuguesa com um toque basco", ou que a sobremesa da ementa verde é "fofa e refrescante, numa combinação improvável". Com apenas algumas pistas sobre os pratos que serão apresentados, são assim "despertados os sentidos que não activamos normalmente no decorrer das nossas refeições".

"Vários estudos destacam a importância da visão numa refeição; com esse sentido eliminado, a teoria é que os outros sentidos – nomeadamente o paladar e olfacto – assumam o controlo e sejam intensificados para elevar a refeição a um nível totalmente novo", acrescenta o comunicado.

A experiência está apenas disponível para maiores de 18 anos. Os bilhetes estão à venda no site da Fever pelo valor de 30€ por pessoa, com duas sessões em cada data, às 19.30 e às 21.30.

Bar das Cardosas, Hotel InterContinental, Praça da Liberdade 25 (Porto). 11, 18 e 25 de Novembro e 2 Dezembro. 19.30 e 21.30. 30€

