Palcos do Porto antecipam horários dos espectáculos

A cultura continua aberta, mas agora começa mais cedo. Os espaços culturais vão antecipar os horários das sessões para cumprir com as novas medidas.

A partir de hoje, dia 4 de Novembro, as salas de espectáculos da cidade vão antecipar o horário das sessões, de forma a permitir que o público possa conciliar o usufruto da oferta cultural com o cumprimento do dever cívico de recolhimento decretado pelo Conselho de Ministros.

"Continuamos abertos, começamos mais cedo" é o mote do comunicado subscrito pelo Teatro Municipal do Porto - Rivoli e Campo Alegre, Teatro Nacional São João, Teatro Sá da Bandeira, Coliseu Porto Ageas e dezenas de outros espaços culturais do país. Tendo em conta as novas medidas de combate à pandemia em vigor a partir desta quarta-feira, que decretam o encerramento de equipamentos culturais até às 22.30, estas estruturas vão manter-se abertas, mas com ajustes nos horários de funcionamento.

Os novos horários poderão ser consultados no site de cada um dos espaços culturais. No caso dos dois pólos do Teatro Municipal do Porto (Rivoli e Campo Alegre), os ajustes traduzem-se numa antecipação das sessões da noite para o final da tarde. Entre 4 e 15 de Novembro, as sessões agendadas de segunda a sexta-feira, às 21.00, passam a realizar-se às 19.30. Aos sábados e domingos mantêm-se os horários habituais, às 19.00 e 17.00, respectivamente. As sessões de cinema da Medeia Filmes, no Campo Alegre, também irão sofrer alterações, contando apenas com uma sessão diária, às 18.30 horas. Os novos horários podem ser consultados no site do Teatro Municipal do Porto.

