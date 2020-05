As máscaras são feitas a partir dos tradicionais lenços de Viana do Castelo.

A Papaya criou máscaras reutilizáveis a partir dos lenços regionais de Viana do Castelo. As máscaras são feitas à mão por costureiras locais que estavam em regime de lay-off ou desempregadas.

A Papaya é uma marca pequena e independente de Viana do Castelo, orgulhosa das suas raízes. Num tempo em que tudo mudou, a marca mudou também. Começou a criar máscaras reutilizáveis de protecção com o tecido tradicional e original dos lenços de Viana do Castelo. São feitas à mão por artesãs locais, trazendo assim fontes de rendimento a quem antes não as tinha.

As máscaras podem ser compradas online ou na loja em Viana do Castelo, no número 83 da Avenida Rocha Paris. Estão disponíveis em variados padrões e cores, em tamanho para adultos (10€) e crianças (8€). São feitas com o lenço tradicional de Viana do Castelo em dupla face, com design distinto em cada lado. São compostas por um elástico ergonómico e contêm um filtro TNT 80g impermeável, o que permite que a máscara seja lavável e reutilizável.

Ao comprar as máscaras, está a contribuir para assegurar o trabalho de costureiras locais. Além disso, por cada máscara vendida, a Papaya vai doar 1€ para ajudar a equipar com material hospitalar os diferentes hospitais que têm estado na linha da frente no combate à Covid-19.

Veja o vídeo de apresentação da marca:

