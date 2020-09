Paredes tem um novo parque urbano

Num terreno com mais de 10 mil metros quadrados, nasceu o Parque Urbano de Cete, em Paredes. Foi inaugurado esta semana e dispõe de várias valências para a prática de desporto e para proporcionar momentos de lazer ao ar livre, no meio da natureza.

Tendo um pequeno ribeiro como ponto central, ao seu redor foram construídos percursos pedestres, um campo de futebol, zonas arrelvadas, um bar, parque infantil, casa de banho e áreas para piqueniques.

O investimento na obra, a cargo da Câmara Municipal de Paredes, rondou os 200 mil euros. A autarquia planeia construir mais espaços verdes em mais freguesias do concelho. Será lançado, em breve, um pequeno parque de lazer no antigo campo de futebol do Gandra e um parque ao lado do pavilhão e do estádio do Vandoma.

O Parque Urbano de Cete foi inaugurado com a presença do Ministro do Ambiente e da Acção Climática. Pedro Matos Fernandes aproveitou a ocasião para anunciar a abertura do processo de candidatura de um apoio para obras de saneamento, direccionado a seis municípios do Norte: Felgueiras, Lousada, Oliveira de Azeméis, Paredes, Santo Tirso e Trofa.

