Parque Aquático de Amarante já reabriu com novidades

O Parque Aquático de Amarante reabriu a 26 de Junho com um espaço mais amplo, com novas atracções e com o selo Clean & Safe, assegurando todas as medidas de higiene e segurança. A lotação do espaço foi reduzida para 50% da sua capacidade e está a ser seguido um plano de segurança sanitária, que respeita os termos definidos pelo governo e pela Direcção-Geral de Saúde.

O novo Plano de Segurança Sanitária foi desenvolvido a partir da análise de riscos e de acordo com os termos definidos pelas autoridades de saúde – pode conferir as normas e recomendações aqui. Todo o empreendimento é ao ar livre e as atracções estão distribuídas ao longo do espaço, o que permite o cumprimento do distanciamento físico. O plano inclui o tratamento das águas de todas as piscinas e a presença de equipas permanentes nas tarefas de desinfecção e segurança sanitária.

O Parque Aquático de Amarante aproveitou os últimos meses para novos investimentos, como três novos escorregas para adultos, integração do complexo da piscina de ondas ao ar livre, duas novas atracções paras os mais pequenos e a criação de uma zona verde com vista para o rio.

O parque vai estar aberto até 13 de Setembro, todos os dias entre as 10.00 e as 19.00. É recomendada a compra de bilhetes online.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story