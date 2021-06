Parque Aquático de Amarante reabre com novas atracções

Criado em 1994, foi o primeiro parque aquático do Norte de Portugal e apresenta-se como o maior parque aquático de montanha da Península Ibérica, estando integrado num complexo turístico com mais de 44.000 metros quadrados. Reabre a 18 de Junho para uma nova temporada de Verão, que só terminará a 18 de Setembro.

O Parque Aquático de Amarante tem várias piscinas, escorregas e atracções para todas as idades. Pode, por exemplo, experimentar o Aquatube (um escorrega com mais de 95 metros), o Space Hole (com 65 metros) ou o Compact Slide, o mais rápido de todos os escorregas, com 94 metros de comprimento e um percurso totalmente aberto.

© DR / Parque Aquático de Amarante

Entre as novidades desta temporada está uma nova piscina de ondas e um novo espaço verde, para relaxar e bronzear com vista para o rio Tâmega. Conheça aqui todas as atracções e novidades.

O parque vai estar aberto todos os dias, das 10.00 às 19.00, com preços desde 7,50€ para crianças e seniores e desde 13,50€ dos 12 aos 64 anos (consulte a tabela completa). Ainda vai a tempo de aproveitar a promoção da reabertura – até 17 de Junho, quem comprar dois bilhetes ganha um grátis. As crianças até quatro anos não pagam entrada.

Rua do Tâmega 2245, Fregim (Amarante). 255 410 040. Todos os dias 10.00-19.00. 7,50-17,90€.

