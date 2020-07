Parque da Asprela no Porto já começou a ser construído

As obras do novo pulmão verde da cidade arrancaram na terça-feira e têm uma duração prevista de 570 dias. O projecto tem um investimento de 1,64 milhões de euros.

As obras do futuro Parque Central da Asprela, em terrenos da Universidade do Porto, arrancaram nesta terça-feira. Este espaço natural, há muitos anos abandonado, será transformado num "novo pulmão verde" para a cidade, tirando partido das características hidrográficas da ribeira da Asprela.

O projecto representa um investimento na ordem dos 1,64 milhões de euros e a obra terá uma duração prevista de 570 dias, revelou a Câmara do Porto. Num comunicado na sua página oficial, o município adianta que o projecto define como prioridade o controlo activo de cheias da ribeira da Asprela, através da criação de uma bacia de retenção com uma capacidade de 10.000 metros cúbicos, harmonizando-a com o espaço verde circundante.

Tendo o enquadramento dos recursos hídricos como cerne do projecto, o projecto do futuro parque prevê a criação de espelhos de água, que vão interligar-se às estruturas verdes e aos percursos pedonais (também acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida) e cicláveis. Como resultado, vai constituir-se uma zona de "boa drenagem hídrica", que reduzirá a ocorrência de cheias e de inundações através da estabilização dos leitos e de margens.

O projecto quer também consolidar a estrutura verde do local, estimuladora da permeabilidade do solo e mitigadora dos problemas desencadeados pelas alterações climáticas, em linha com as ambições do próximo Plano Director Municipal.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story