Parque Natural do Douro Internacional está a equipar-se para visitas

O Parque Natural do Douro Internacional está a preparar-se para melhores dias. Para dar a conhecer as suas maravilhas da natureza, foram instalados painéis informativos.

Miradouro do Carrascalinho, em Freixo de Espada à Cinta

Quem apenas conhece o Douro dos vinhos e dos socalcos, precisa de descobrir este território onde o rio cavou um vale avassalador e escarpado, que serve de fronteira natural entre Portugal e Espanha. No Parque Natural do Douro Internacional, vai encontrar um Douro mais selvagem, onde sobrevoam aves majestosas como a águia-real, o abutre-do-egipto, o grifo e a águia-de-bonelli.

Numa extensão que percorre os concelhos de Mogadouro, Miranda do Douro, Freixo de Espada à Cinta e Figueira de Castelo Rodrigo, pode subir aos miradouros, conhecer o património histórico, percorrer os trilhos, provar a gastronomia e até ouvir a segunda língua oficial de Portugal: o mirandês.

Fotografia: João Martins / Explora Douro S. João das Arribas, em Miranda do Douro

Para não se perder quando visitar o parque, e para conhecer melhor as suas maravilhas naturais, foram instalados 13 painéis com informações actualizadas sobre este território, o seu património, a sua geologia e a diversificada flora e fauna que habitam as suas paisagens.

Estes painéis informativos estão distribuídos por locais estratégicos e emblemáticos dos quatro concelhos que integram o parque. São estruturas em plástico 100% reciclado, "de alta resistência e baixo custo de manutenção", com um painel interior com "impressão digital estratificada", refere a Explora Douro, a empresa que forneceu e instalou estes painéis, em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Fotografia: João Martins / Explora Douro Miradouro do Carrascalinho, em Freixo de Espada à Cinta

Esta é uma acção integrada no HabDouro, um projecto de recuperação e protecção de espécies e habitats ameaçados. Para salvaguardar este património de elevado valor natural, estão a ser realizadas acções como a gestão de campos de alimentação de aves necrófagas, a criação de faixas e mosaicos de gestão de combustível para a regeneração natural das espécies autóctones, a realização de campanhas de sensibilização e a instalação de painéis informativos.

