Passes gratuitos dos 13 aos 15 anos disponíveis no início do ano lectivo

Câmara do Porto vai suportar custo da medida e vai analisar a possibilidade de a estender a outras faixas etárias.

A partir de Setembro, os jovens dos 13 aos 15 anos vão poder viajar de transportes públicos pela cidade sem qualquer custo com o novo título gratuito "Porto.13-15". A medida foi aprovada pelo executivo municipal na passada sexta-feira e os formulários para a aquisição dos passes já estão disponíveis nas escolas e no Gabinete do Munícipe.

A medida tem um custo estimado de um milhão de euros, suportado na totalidade pela autarquia, mas Rui Moreira não pretende ficar por aqui. Dentro de um ano, a câmara vai analisar a possibilidade de estender a medida a outras faixas etárias. "A nossa expectativa é induzir a mudança de hábitos e promover uma mobilidade sustentável", explicou o autarca.



Ora, se os miúdos lá de casa têm 13, 14 ou 15 anos e viajam de transportes públicos pelo Porto, já sabe o que tem a fazer. Não tem de quê.

