Passos Manuel recebe ciclo de cinema "Há Filmes na Baixa!"

As sessões estão marcadas para 9 e 22 de Junho, com bilhetes entre 2€ e 5€.

O cinema está de volta ao Passos Manuel, graças ao ciclo Há Filmes na Baixa!, programado pelo festival Porto/Post/Doc. A primeira sessão acontece na quarta-feira, 9 de Junho, pelas 20.00, com a exibição de Ran – Os Senhores da Guerra.

O filme de Akira Kurosawa adapta a obra Rei Lear, de Shakespeare, aos temas e ambientes japoneses da época medieval. A organização descreve, em comunicado, que a "mestria de Kurosawa resulta uma extraordinária e excêntrica fusão entre um dos maiores clássicos literários do ocidente e um estudo minucioso da história do Japão do século XVI".

Já no dia 22 de Junho, terça-feira, às 19.30, vai poder ver Apocalypse Now - Final Cut, a terceira versão de um dos maiores clássicos do cinema, lançada em 2019, ano em que se celebram os 40 anos da sua estreia no Festival de Cannes, onde venceu a Palma de Ouro.

A versão que vai ser exibida no Passos Manuel é considerada pelo realizador Francis Ford Coppola "como a melhor e a definitiva para o seu filme, cujo restauro em 4K acompanhou de perto, nomeadamente ao nível do som", explicam os programadores do evento.

Os bilhetes podem ser comprados directamente na bilheteira do Passos Manuel. Os preços variam entre os 2€ e os 5€, dependendo da aplicação dos descontos disponíveis.

A próxima edição do festival Porto/Post/Doc está marcada para os dias 19 a 28 de Novembro. Neste momento, e até 31 de Agosto, estão abertas as candidaturas para os interessados em participar nas competições.

