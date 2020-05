Pavilhão Multiusos de Gaia avança em Setembro

O Pavilhão Multiusos de Vila Nova de Gaia recebeu luz verde para a construção arrancar em Setembro junto à Estrada Nacional 222, entre a Rua Arcos do Sardão e a Avenida Vasco da Gama. O projecto prevê um investimento de oito milhões de euros.

Com uma área bruta de implantação superior a 3500 metros quadrados, o Multiusos vai ser a maior sala de eventos do município. "Neste momento não temos um único equipamento com a dimensão necessária para permitir distanciamentos e afastamentos necessários. A não ser que queiramos que vá tudo para o [pavilhão] Rosa Mota ou para concelhos à volta, temos de avançar com este projecto", afirma Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Gaia, em comunicado.

O autarca acrescenta que o município de Gaia precisa "de um equipamento arrojado" e que este projecto "tem tudo para ser candidatável, no âmbito do ‘overbooking', a fundos europeus”. Depois de a abertura do concurso ter sido aprovada em Agosto do ano passado, o projecto voltou a ser discutido em sessão camarária na semana passada, tendo sido aprovada a resposta do júri, procedimento necessário por se tratar de um concurso internacional.

O novo equipamento vai permitir aliar a realização de eventos à prática desportiva, para acolher jogos de futebol de salão, andebol, basquetebol ou voleibol. O projecto deverá incluir áreas técnicas, estacionamento, balneários, gabinete médico, camarins e a colocação de um palco.

Veja as imagens do projecto:

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Antiga Fábrica das Devesas vai ser um museu dedicado ao ambiente

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story