Pequeno-almoço de hotel em casa? O Vila Galé Porto Ribeira entrega

Um dos melhores momentos na estadia de um hotel é acordar na manhã seguinte com um banquete para o pequeno-almoço. Quem tiver saudades de um pequeno-almoço de hotel, pode agora recebê-lo em casa. O Vila Galé Porto Ribeira disponibiliza diariamente o seu pequeno-almoço em take-away e em delivery.

Esta nova proposta conta com três opções ao preço de 6€, 8€ ou 9€. Todas incluem pão, croissants, ovos mexidos e bacon, salada de frutas e, consoante a composição escolhida, diferentes variedades de charcutaria e queijos. As sugestões completas podem ser consultadas aqui.

Aos domingos, o hotel oferece também um brunch em take-away ou com entregas. Croissants, pão, bolinhos, iogurte com granola caseira, ovos mexidos, cogumelos, bacon, salsichas, creme de legumes, tomate recheado, crepe de frango, salada de fusilli com legumes e pesto, bacalhau com natas ou arroz de pato, fruta laminada e brownie de chocolate são algumas das propostas da carta. Custa 15€ por pessoa, mas as crianças até aos 14 anos têm 50% de desconto.

As encomendas devem ser feitas até às 22.00 do dia anterior, através do telemóvel 965 572 994, do email ribeira.reservas2@vilagale.com ou preenchendo o formulário no site da Vila Galé para o pequeno-almoço e brunch.

Pode levantar o seu pedido no hotel ou optar pela entrega em casa, que é gratuita nas freguesias de Cedofeita, Miragaia, Sé, São Nicolau, Vitória, Santo Ildefonso. Lordelo de Ouro e Massarelos. Em Paranhos, Ramalde, Bonfim, Campanhã, Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, a taxa de entrega é de 3€.

