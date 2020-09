Pinguim Café reinventa as noites de poesia, agora ao ar livre

As míticas noites de poesia da cave mais poética do Porto acontecem agora ao sábado, às 18.00, no pátio do Pinguim, com convidados especiais. Miguel Guedes é o primeiro.

O Pinguim está mais bonito. Sempre foi, mas agora ainda mais. Após funcionar durante muito tempo como espaço nocturno, reabriu depois do confinamento com um novo horário, uma esplanada ao ar livre, uma entrada mais luminosa e outras obras que tornaram o espaço mais apelativo.

As míticas noites de poesia continuaram na cave mais poética do Porto, mas agora há novidades. A mais famosa e antiga tertúlia de poesia do Porto, que acontecia à segunda-feira, vai agora ter lugar aos sábados, às 18.00, para que todos possam participar.

O evento acontecerá no pátio do Pinguim, ao ar livre, se a meteorologia o permitir, e obedecerá a todas as normas de distanciamento das autoridades de saúde – por isso, convém fazer a reserva atempadamente, através do email pinguimcafe@gmail.com ou do número 916 048 413.

A reunião semanal que começou em 1988 com Joaquim Castro Caldas não parou nem na fase de confinamento, continuando online, e faz agora desse acto de resistência um evento especial. Nos próximos dez sábados à tarde, serão desafiadas várias personalidades, fora do universo da poesia, para saírem da sua zona de conforto. O convidado deste primeiro sábado, 26 de Setembro, será o músico e colunista, portuense e portista Miguel Guedes, vocalista dos Blind Zero.

O Pinguim encerra à terça-feira e está aberto no número 65 da Rua de Belmonte no seguinte horário: Seg (21.30-23.45), Qua-Qui (16.30-23.45), Sex-Sáb (15.30-23.45) e Dom (16.30-23.45).

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story