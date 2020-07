Piscina das Marés recebe prémio para projecto de conservação

A Fundação Getty financiou um projecto da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto para o estudo da gestão e conservação do complexo da Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, projectado por Álvaro Siza. O projecto, coordenado por Teresa Cunha Ferreira, recebeu 100 mil euros.

É a primeira vez que uma obra localizada em Portugal é distinguida pelo programa ‘Keeping It Modern’, dedicado à salvaguarda e preservação da arquitectura moderna a nível global. O projecto terá a duração de três anos e o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos.

De acordo com o portal de notícias da Universidade do Porto, os trabalhos vão assentar na documentação da história, da construção e dos valores patrimoniais do edifício, na implementação de ferramentas digitais de levantamento, inspecção e monitorização, na investigação sobre o diagnóstico e reparação do betão armado, assim como na elaboração de manuais de manutenção e de utilização com vista à sua gestão e preservação futura.

Construída na década de 1960 e inaugurada em 1966, a Piscina das Marés é uma das obras mais emblemáticas do arquitecto Álvaro Siza Vieira. Destaca-se pela integração harmoniosa na paisagem da costa marítima e inclui duas piscinas de água salgada, vestiários, balneários e um bar de apoio. Em 2019, a Câmara Municipal de Matosinhos deu início ao processo de requalificação do conjunto, estando a obra ainda em curso.

