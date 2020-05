Planetário do Porto reabre no Dia Mundial da Criança

Vamos voltar a ver estrelas e a andar com a cabeça na lua. O Planetário do Porto volta a abrir as portas a 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, com uma programação especial.

No dia da reabertura, o Planetário vai dedicar um programa especial a crianças a partir dos sete anos, por inscrição e limitado à lotação reduzida. Os mais pequenos vão poder participar numa oficina de construção e lançamento de foguetões de ar (15.00) e na sessão imersiva de planetário O Despertar da Era Espacial (16.00), uma reconstituição histórica dos primeiros passos da humanidade no espaço. O evento é gratuito, mas com inscrição obrigatória.

Entre 2 e 27 de Junho, há um novo horário de sessões para o público, que pode consultar no site oficial. Para que todos se sintam em segurança, serão implementadas novas regras e medidas de prevenção, de acordo com as normas de segurança estabelecidas pela Direcção-Geral de Saúde.

