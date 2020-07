Este ano não há romarias, mas a vila mais antiga de Portugal não fica parada e promove o programa cultural "Ponte de Lima é uma surpresa" entre 14 de Julho e 14 de Agosto. São 32 espectáculos gratuitos de música, teatro, dança e circo, que vão acontecer ao ar livre, em frente à entrada principal da Expolima e do Pavilhão de Feiras e Exposições.

No programa há concertos de B Fachada, Lula Pena, Tó Trips, Maria João, Selma Uamusse, Surma, The Last Internationale, Krake e Adolfo Luxúria Canibal, espectáculos de dança, teatro e de circo contemporâneo pela companhia portuense Erva Daninha. Consulte o programa completo.

Os eventos vão acontecer com entradas controladas e cumprindo toda a legislação em vigor. Cada espectáculo poderá ter até 300 pessoas no público e os ingressos têm de ser previamente levantados no Teatro Diogo Bernardes. É obrigatório o uso de máscara e será proibido assistir aos espectáculos em pé. À entrada no recinto, realizar-se-á a medição da temperatura corporal de cada espectador e cada um deve proceder à obrigatória higienização das mãos.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.