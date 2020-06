Na noite de 23 de Junho, as lojas, cafés e serviços de transportes vão encerrar mais cedo e a Ponte Luís I estará interdita para circulação automóvel e pedonal, em ambos os tabuleiros. As medidas foram acordadas entre as câmaras do Porto e Vila Nova de Gaia, a polícia, a protecção civil e as empresas de transportes, após o cancelamento das festividades oficiais do São João, nomeadamente concertos e o tradicional fogo-de-artifício no rio Douro, que este ano não vão acontecer.

O Metro do Porto vai terminar a sua operação mais cedo do que o habitual na noite do dia 23 – as últimas partidas em todas as linhas serão até às 23.30. A CP está a estudar a supressão de serviço entre as estações de Campanhã e São Bento no período nocturno e a STCP a avaliar a supressão das linhas da rede de madrugada, para desincentivar os movimentos pendulares.

Será determinando o encerramento efectivo, sem permanência de clientes no seu interior, de estabelecimentos de restauração e bebidas a partir das 23.00 e de outros estabelecimentos de venda de bebidas para o exterior (nomeadamente cafés, pastelarias, lojas de conveniência e outros estabelecimentos comerciais de actividade similar), a partir das 19.00.

Com as celebrações de rua canceladas, este ano a festa de São João faz-se entre quatro paredes. A Rádio Festival assegura uma emissão especial que se estenderá pela manhã, tarde e noite de 23 de Junho, com uma programação que reúne nomes da música popular portuguesa como os Diapasão, para que possa fazer o bailarico em casa. O programa poderá ser ouvido na antena da rádio, em 94.8, mas também na página de Facebook.

