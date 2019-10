Por um dia, o melhor do Porto vai estar em promoção

8 de outubro é Dia do Negócio Próprio da Makro. Nesta data, com o apoio da empresa grossista, alguns dos melhores cafés e restaurantes da cidade vão ter ofertas especiais à sua espera. Traçamos-lhes um roteiro para sair à rua e desfrutar do Porto.

É uma espécie de efeito dominó. Quando a melhor empresa grossista oferece uma grande oportunidade aos seus clientes, quem ganha são os clientes deles. O mesmo é dizer, você. No Dia do Negócio próprio, a Makro tem condições especiais para os melhores cafés e restaurantes do Porto, que por sua vez aproveitam para criar promoções especiais para si. Para ter uma ideia, eis um roteiro possível com algumas das ofertas que vão estar à sua espera um pouco por toda a cidade. Cortesia da Makro.

Comecemos lá em cima, por Paranhos, onde terá surpresas à sua espera n’O Pombeiro, (Rua Capitão Pombeiro, 218), um clássico da gastronomia portuense onde não deve deixar escapar a francesinha em massa folhada. Um pouco adiante, junto ao Dragão, no emblemático Café Velasquez, também se aconselham as francesinhas e o famoso prego do lombo. (Praça Doutor Francisco Sá Carneiro, 30).

Sigamos para a Baixa. Na rua com mais movida, aponte caminho à Cervejaria Safra, paragem obrigatória para as moelas, polvo à galega ou sandes de pernil (Rua Galerias de Paris, 67). Mais abaixo ainda (Rua de Miragaia, 54), tem ofertas à espera na Backson's Fine Burgers and Mussel - o nome fala por si. Mas há mais. Siga à descoberta do Cozzza Rio, casa típica com vista para o casario da Ribeira (Rua de São Francisco 8). Mais acima, dentro do monumento mais visitado do Norte, haverá surpresas no fine dining d’O Comercial (Palácio da Bolsa, Rua Ferreira Borges). Não muito longe, (Largo de São Domingos, 56), mais ofertas alimentadas pelo Dia do Negócio Próprio no restaurante Picota - A Mesa do Largo, onde a francesinha também se impõe. Descendo novamente, (Muro dos Bacalhoeiros, 22), surpreenda-se no restaurante o Muro onde o chefe Joachim Koerper desenvolve uma cozinha sofisticada, partindo das coisas simples (não passe a caldeirada). Se quiser seguir o sentido do rio, pare na Taberna do Cais das Pedras (Rua de Monchique 65), outra casa típica onde certas noites se ouve cantar o fado. Se quiser seguir até à Foz, passe no restaurante O Molhe e surpreenda-se na cozinha do chefe Luís Américo (atenção ao arroz de lavagante e às pataniscas de polvo).

