Porta-Jazz volta a ter concertos ao ar livre no quintal

Estão de regresso os concertos ao ar livre da Porta-Jazz. Até 28 de Novembro, a associação portuense abre as portas do seu quintal todos os sábados, às 19.00.

Depois de passar uma temporada nos jardins do Palácio de Cristal, durante a Feira do Livro, a Porta-Jazz regressa a casa. Entre 24 de Outubro e 28 de Novembro, os concertos estão de volta ao quintal da sede da associação, mas agora com uma cobertura, para enfrentar o vento e a chuva que se avizinham nos próximos meses.

Dentro de todas as normas de segurança recomendadas pela Direcção-Geral de Saúde no que respeita a distanciamento físico e uso de máscara, o convite está aberto para que possa conhecer este espaço no Porto e os projectos musicais que por lá passarão.

A Porta-Jazz está situada no número 305 da rua de João das Regras. As entradas são feitas por reserva (através deste link) e limitadas à lotação estipulada pelas autoridades de saúde – a doação sugerida é de 5€ para assistir a cada concerto. Consulte o programa:

QUINTAL PORTA-JAZZ

Sábado, 24 de Outubro, 19.00 - Quang Ny Lys

Rita Maria (voz), João Mortágua (saxofone) e Mané Fernandes (guitarra)

Sábado, 31 de Outubro, 19.00 - Miguel Rodrigues Trio "Empa"

Miguel Rodrigues (bateria), Damien Cabaud (contrabaixo) e Zé Diogo Martins (piano)

Sábado, 7 de Novembro, 19.00 - Ricardo Passos

Sábado, 14 de Novembro, 19.00 - pLoo [

Paulo Costa (bateria, percussões, composição), João Mortágua (saxofone), Daniel Dias (trombone), Eurico Costa (guitarra eléctrica), Diogo Dinis (contrabaixo, baixo eléctrico)

Sábado, 21 de Novembro, 19.00 - Matryoshka

Antón Iglesias (bateria), João Guimarães (sax alto), Filipe Dias (guitarra), Pedro Molina (contrabaixo)

Sábado, 28 de Novembro, 19.00 - Cerberus

Guilherme Costa (guitarra), Pedro Jerónimo (trompete), Tiago Baptista (vibrafone), Nuno Campos (contrabaixo), João Cardita (bateria)

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal